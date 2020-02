Ancora pochi minuti e si parte: Spal-Juve, testacoda del sabato pomeriggio di Serie A. A dividere le due squadre ci sono 42 punti e una classifica intera. La Juventus cerca una vittoria per mettere fine a questa alternanza di successi e sconfitte e dare un'ulteriore segnale a Lazio e Inter che giocheranno domani rispettivamente contro Genoa (ore 12.30) e Sampdoria (ore 20.45). Gigi Di Biagio ha debuttato sulla panchina della Spal con una sconfitta contro il Lecce e oggi vuole fare quantomeno bella figura provando a fermare la capolista.



Le formazioni ufficiali:

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Zukanovic, Bonifazi, Fares; Missiroli, Valdifiori, Castro; Strefezza, Petagna, Di Francesco. All. Di Biagio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri