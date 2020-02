Your browser does not support iframes.









di Cristiano Corbo

Sempre, solo Cristiano Ronaldo. La Juve termina il primo tempo in vantaggio grazie al solito gol di CR7, ma anche al lavoro sublime di Cuadrado. E' il colombiano l'uomo in più dei bianconeri fino a questo momento, lui a cambiare il volto offensivo dei ragazzi di Sarri e a dare una soluzione che piace e che funziona dall'esterno.



Per i sorrisi offensivi, c'è qualche mugugno difensivo: al ritorno da titolare, capitan Chiellini non è partito al meglio. Anche Ramsey impalpabile: pochi movimenti e... Sarri arrabbiato!



Top e Flop del primo tempo: trovate tutto nella nostra gallery.