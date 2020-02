Da una parte la SPAL è la squadra che ha centrato meno volte lo specchio in questo campionato (83), dall’altra solo l’Atalanta (188) conta più tiri in porta della Juventus (154). Andrea Petagna, a quota nove gol in questo campionato, può diventare il primo giocatore in assoluto ad andare in doppia cifra di reti in due differenti stagioni di Serie A con la maglia della SPAL - tuttavia non è ancora mai andato a segno in sette sfide contro i bianconeri nella competizione.