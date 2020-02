E' solo Rodrigo Bentancur ad essere sicuro del posto da titolare contro la Spal. L'uruguaiano è il sostituto designato di Miralem Pjanic, out per infortunio a Ferrara ma che Il tecnico bianconero Sarri conta di recuperare per Lione. Ai suoi lati possibile l'impiego a destra di Ramsey con Rabiot mezzala sinistra anche se Blaise Matuidi incalza il connazionale che a sua volta può giocare a destra. Sarri comunicherà in mattinata le sue scelte ai giocatori, solo Bentancur è sicuro di essere tra i titolari a centrocampo.