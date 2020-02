Altro che quota 100. Cristiano Ronaldo arriva a quota 1000. Mille come le partite da professionista giocate in carriera tra club e Nazionale. In casa della Spal taglierà un traguardo importantissimo, toccato solo da pochi eletti del pallone. Il "club dei 1000" infatti è un posto esclusivo di cui solo 19 calciatori hanno la tessera e Cristiano si appresta a diventare uno di questi. La sfida con la Spal, però, mette il portoghese di fronte alla possibilità di battere due importanti record del campionato italiano.



DA BATI A RUI COSTA - ​CR7 è infatti ad un gol dall’eguagliare Rui Costa (42) come miglior realizzatore portoghese nella storia della Serie A. Il campione bianconero è andato a segno nelle sue ultime 10 presenze in campionato, ed è ora a meno uno dal record di 11 presenze consecutive in gol in una singola stagione di Serie A, attualmente condiviso da Batistuta e Quagliarella. Sarri avrà bisogno anche della vena realizzativa dell'attaccante portoghese per portare a casa tre punti importantissimi sul campo di Ferrara dove la Juve non vince da addirittura da 51 anni. Le ultime due trasferte al Mazza sono terminate con un punto in tutto, un trend che la Juve deve assolutamente cambiare anche per mettere pressione sulle inseguitrici Inter e Lazio. Dalla loro i bianconeri avranno il miglior marcatore europeo del 2020 che ha ancora fame di gol.



Nella gallery i migliori 12 marcatori del 2020 in Europa. Domina Re Cristiano