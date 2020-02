Come riporta Opta, l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo - a quota 999 presenze in carriera tra Nazionale maggiore (incluse le amichevoli) e club - è ad un gol dall’eguagliare Rui Costa (42) come miglior realizzatore portoghese nella storia della Serie A. A segno nelle sue ultime 10 presenze in campionato, il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo è a meno uno dal record di 11 presenze consecutive in gol in una singola stagione di Serie A, attualmente condiviso da Batistuta e Quagliarella.