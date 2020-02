Il match di campionato tra Spal e Juventus può essere un match storico per il club bianconero. Sarri, infatti, ha chiamato tra i convocati il giovane centrocampista dell'Under 23 Peeters che in caso di ingresso in campo diventerebbe il primo belga nella storia a giocare con la prima squadra della Juve. ​Nato in Guinea, ma arrivato in Belgio quando era piccolo, Peeters si è formato a Lierse e Bruges, prima di unirsi alla Sampdoria nel 2018. Poco più di un anno dopo, ha firmato con la Juventus. Sarri l'ha portato con sé a Ferrara, un grande riconoscimento per il giovane belga, che ha fatto il suo debutto con l'Under 21 belga qualche mese fa.