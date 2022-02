1







di Marco Amato

Vista la classifica, alle 12:30, sarebbe potuto sembrare semplice prevedere il risultato finale di questa partita. Contro il fanalino di coda del campionato, però, la Juventus Primavera non va oltre un pareggio a reti bianche. Non deve stupire, perché questo campionato ha già dimostrato di riservare diverse sorprese e che nulla è scontato. Inoltre, i bianconeri hanno fatto i conti con i tanti impegni ravvicinati e con una rosa falcidiata da diverse indisponibilità. Tutto questo si è visto, la Juventus è stata poco brillante nel manovrare il gioco e nel rendersi pericolosa: meglio a fare quadrato e proteggere la porta di Senko. Viste le poche energie residue, quello di oggi sembra essere un buon punto, nonostante arrivi contro il fanalino di coda del torneo. Di seguito le pagelle del match:



SENKO 6.5 - Oggi ha il suo bel da fare, ma non tradisce le attese e lascia la porta inviolata



SAVONA 5.5 - Oggi, il testa a testa lo vince Dauriat che, su quella corsia, va via e crea le occasioni più pericolose della Spal



CITI 7 - Ottima prestazione difensiva, respinge tutto quello che passa dalle sue parti



MUHAREMOVIC 6.5 - Qualche sbavatura in più rispetto al compagno di reparto, ma contribuisce a costruire il muro



ROUHI 6.5 - Ottimo in fase difensiva, spesso offre una soluzione di passaggio in transizione offensiva (Dal 79' HASA sv)



MULAZZI 6 - Meno brillante del solito. Ha doti fuori dal comune, però, e quel poco che fa lo fa bene: da qui la sufficienza



BONETTI 6.5 - Per fare un paragone in tema con le giornate appena passate: ha cominciato la sua esperienza a centrocampo da debuttante, come fosse a Sanremo Giovani. Oggi, gioca nel mezzo da direttore d'orchestra: detta i ritmi e manda fuori giri gli avversari con le sue doti tecniche



TURICCHIA 6.5 - Ha un serbatoio in più rispetto agli altri, una generosità fuori dal comune. Corre da una parte all'altra del campo per aiutare i compagni e non disdegna di buttarsi in avanti



ILING 6 - Quando parte dà la sensazione di strapotere, nel primo tempo tenta una giocata che, solo a pensarla, dimostra le qualità del calciatore. Va spegnendosi nella ripresa



CHIBOZO 6 - Lavoro di raccordo per legare attacco e centrocampo, tanto sacrificio, ma la gabbia costruita dalla difesa spallina funziona e anestetizza ogni tentativo di accelerata (Dal 65' MBANGULA 5.5 - Non trova lo spazio per spaccare la partita e viene annullato dalal fase difensiva spallina)



CERRI 5.5 - Giornata difficile per lui, il baricentro dei bianconeri è spesso basso e lui resta solo a far la lotta contro l'ottima difesa spallina. non riesce a incidere negli ultimi metri, ma è da sottolineare il lavoro per la squadra come primo difensore (Dall' 87' MARESSa sv)



All. BONATTI 6 - Oggi si sente tremendamente il peso dei tanti impegni ravvicinati e della ristrettezza della rosa. Gambe pesanti e poca brillantezza. Quando mancano le energie, però, tornare a casa con un punto può strappare un mezzo, timido, sorriso