Dopo il turno di riposo contro il Brescia nell'ultima giornata di campionato nella quale non era proprio stato convocato, Cristiano Ronaldo è pronto a tornare titolare per la sfida di domani alle 18 contro la Spal. Secondo Sky Sport infatti Maurizio Sarri lo rilancerà dal primo minuto nellasfida di domani alle 18 al Mazza di Ferrara, dove dovrebbe completare il reparto composto anche da Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, che verrà riproposto di nuovo nel tridente offensivo per sopperire agli ultimi infortuni di Gonzalo Higuain e Douglas Costa.