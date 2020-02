Di 2-1 in 2-1. La Juventus di Maurizio Sarri è abbonata a questo risultato, arrivato anche ieri contro la Spal nel terzo anticipo della 25a giornata di campionato. Ronaldo-Ramsey, doppia R per consolidare il primo posto e respingere gli assalti della Spal che ha provato la rimonta con la rete di Petagna su rigore. Per i bianconeri è l'undicesimo 2-1 in questa stagione tra campionato e Champions, risultato uscito altre otto volte in Serie A e due volte in Europa, tra l'altro sempre con la Lokomotiv Mosca sia all'andata che al ritorno.