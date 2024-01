SECONDO TEMPO

Si è conclusa pochi istanti fa la sfida del campionato di Serie C tra la Spal e la Juve Next Gen, con la squadra di Brambilla che torna alla vittoria grazie al successo per 1-3. Gara che inizia subito in discesa per i bianconeri, che al minuto numero 12 sbloccano subito il match grazie alla rete di Guerra su un perfetto assist di Comenencia, che si rivelerà uno dei migliori in campo. Non passano neanche 10 minuti di gioco e la Juve raddoppia, ancora per effetto di un azione magistrale di Comenencia, che poi serve il iberissimo Damiani che non deve fare altro che depositare in rete. Ma prima del duplice fischio c'è gloria anche per i padroni di casa, che accorciano le distanze grazie alla rete di Rabbi.Nella ripresa il copione non cambia e la squadra di Brambilla riesce a respingere gli attacchi della Spal brillantemente. I bianconeri sfiorano il gol del definitivo 3-1 in più occasioni, che arriverà poi al quarto minuto di recupero grazie al gol di Cerri, servito da un ottimo Guerra.