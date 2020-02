La partita di domani della Juventus, contro la Spal a Ferrara, rievoca il nome di Moise Kean. L'ex attaccante bianconero, ceduto in estate all'Everton, ha segnato proprio a contro la Spal il suo ultimo sigillo con la maglia della Juve.



DA JUVENTUS.COM - "Il gol di Moise Kean avrebbe potuto acquisire un significato destinato a restare nel tempo se la Juve non si fosse fatta rimontare e scavalcare nella gara disputata alla tredicesima di ritorno. Poco male, il 2-1 incassato in casa della Spal ha spostato la festa per l'ottavo scudetto di fila alla giornata successiva e in altra sede, l'Allianz Stadium. A Ferrara il diciannovenne attaccante bianconero ha segnato l'ultimo dei suoi 8 gol siglati con la Juve, chiudendo un cerchio aperto nella stessa regione due anni prima con la rete realizzata a Bologna".