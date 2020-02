La Juve torna a vincere in trasferta.Anche nella qualità del gioco. E allora, grazie ai gol di Ronaldo - 11esima di fila in rete, è record - e all'inserimento vincente di Ramsey, Sarri può festeggiare e soprattutto tornare a premere sull'acceleratore con costanza. Mercoledì torna la Champions: a Lione c'è un bel carico di responsabilità da smaltire.Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Strefezza; Petagna. All. Di BiagioSzczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri