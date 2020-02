Il giorno dopo la vittoria della Juventus a Ferrara contro la Spal, La Gazzetta dello Sport mette in evidenza le tre chiavi della partita:



- La prima sono gli applausi dei tifosi avversari per Giorgio Chiellini, tornato titolare e sostituito al 9' della ripresa. Il difensore è uscito dal campo tra gli applausi di tutto lo stadio finché non si è seduto in panchina.



- Aaron Ramsey ha risposto a chi dice che i centrocampisti della Juve segnano poco. Il gallese ha ritrovato il gol dopo cinque mesi dall'ultima volta. E da CR7 ad AR8 è un attimo.



- Caso più unico che raro: l'arbitro La Penna costretto a parlare con un walkie talkie per comunicare col Var Di Bello perché la classica l'auricolare non funziona. Qualche problema nel parlarsi in occasione del rigore di Petagna, con lo schermo che va in tilt quando La Penna vuole rivedere l'azione prima di concedere il tiro dal dischetto. E alla fine lo assegna fidandosi di Di Bello.