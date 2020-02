Your browser does not support iframes.



La Juventus sorride e tira un sospiro di sollievo. Altri tre punti messi in tasca nella trasferta di Ferrara contro la Spal. Primato consolidato anche se ancora c'è qualcosina da migliorare. Guardando il bicchiere mezzo pieno, la vittoria di ieri è stata caratterizzata dal ritorno in campo da titolare del capitano Giorgio Chiellini, dal gol di Ramsey che ha timbrato di nuovo a cinque mesi dall'ultima volta e dalla certezza Cristiano Ronaldo, che con il gol del vantaggio bianconero ha firmato l'ennesimo record segnando in 11 partite consecutive giocate e raggiungendo il primato in Serie A di Batistuta e Quagliarella.



