Your browser does not support iframes.

La Juventus torna da Ferrara con tre punti in tasca, dopo una prestazione abbastanza buona fino al rigore di Petagna che ha riaperto il risultato. Protagonisti del 1 a 2 bianconero sono stati Cristiano Ronaldo e Aaron Ramsey, tornato al gol, ma anche Paulo Dybala ha dimostrato di trovarsi molto bene nel 4-3-3 adottato da Maurizio Sarri. Da centravanti libero di muoversi ovunque per il campo ha ispirato proprio la rete del raddoppio di Ramsey. Un po' di sofferenza nel finale non macchia una prestazione della Juventus a tratti importante, contro una Spal comunque coraggiosa.



Sfoglia la GALLERY per gli scatti migliori di Spal-Juventus