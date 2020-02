Federico La Penna no vio la imagen del VAR del posible penal a favor del SPAL por fallas en la pantalla, pese a eso lo sancionó. Que cosa rara que un árbitro sancione una jugada sin verla. pic.twitter.com/fyXskhZC2D — Jairo A. Castillo (@Jairocastillo88) February 22, 2020

Federicodella sezione di Roma 1 sarà l'arbitro di Spal-Juve, in programma alle 18 al Paolo Mazza di Ferrara. Insieme a lui ci saranno gli assistenti Longo e Prenna e il quarto uomo Baroni. Al Var Di Bello assistito dall'Avar De Meo. E' la terza volta che La Penna dirigerà la Juventus in questa stagione, dopo averla già arbitrato nella vittoria contro il Verona all'andata e nel pareggio contro il Sassuolo all'Allianz Stadium.96' - Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio dell'arbitro con la Juventus che vince 2-1 grazie ai gol di Ronaldoe Ramsey.Giallo per Matuidi, che per provare ad anticipare Strefezza lo atterra a metà campo. Primo ammonito dei bianconeriRipartiti.Intervallo!La prima mezz'ora scorre senza particolari episodi, con un solo ammonito.- Ammonito Valoti per una scivolata fuori tempo sulla caviglia destra di Danilo. Poteva starci anche l'espulsione.- Annullato un gol a Cristiano Ronaldo per fuorigioco. Il portoghese era leggermente al di là della linea dei difensori della Spal.1' - Partiti!