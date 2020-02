Il caso da moviola nel terzo anticipo della 25a giornata di campionato tra Spal e Juventus è stato il rigore concesso ai padroni di casa per un fallo di Rugani su Missiroli in area: l'arbitro La Penna inizialmente lascia correre, poi si consulta col Var Di Bello attraverso un walkie talkie del quarto uomo perché l'auricolare non funziona; dopo un lungo consulto decide di andare a rivedere l'episodio ma... il monitor non funziona. Così si fida del suo collaboratore e assegna il rigore. Che c'era.



Vediamo i quotidiani sportivi in edicola oggi come hanno analizzato l'episodio:



- La Gazzetta dello Sport: "Ok il rigore dato al monitor (anche a video spento)". Sugli altri episodi: Valoti rischia due volte il rosso, prima diretto per un'entrata su Danilo, poi per doppia ammonizione quando viene graziato per un intervento in ritardo su Dybala. Chiellini ha rischiato il giallo con una gamba troppo alta su Castro.



- Corriere dello Sport: "Monitor guasto a bordo campo, ma il rigore c'è". Entrata al limite di Valoti su Danilo con l'arbitro che si limita ad ammonirlo, poi rischia atterrando Dybala ma l'arbitro non assegna neanche la punizione. Cuadrado in posizione regolare sul gol di Ronaldo, non c'è fuorigioco di Ramsey sul 2-0.



- Tuttosport: "Var e monitor guasto, La Penna da manuale". Inedita e surreale, ma contemplata dal regolamento, la modalità con la quale viene assegnato il rigore alla Spal. Giusto annullare il primo gol a Ronaldo per offside.