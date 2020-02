di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Spal: "Chiellini? Giorgio stava piuttosto bene, gli manca l'ultimi passo che fa più in partita che in allenamento. C'è questa doppia necessità, da una parte mettere la miglior formazione possibile, dall'altro dare la possibilità a Giorgio di fare un ulteriore passo in avanti, valuteremo insieme dopo l'allenamento di oggi in base alla situazione che io vedo e che lui sente dentro di sè".



BUFFON - "Non so, devo ancora parlare con Filippi e valuteremo solo per domani. La partita che conta è quella di domani, da domenica mattina penseremo al Lione e da giovedì all'Inter ma la prospettiva in questo momento è solo su Ferrara".



CARATTERSTICHE - "Sono le stesse cose che ho detto a giugno in sede di presentazione come allenatore della Juventus. Dopo sei mesi ho detto la identica stessa cosa, se rivedi la registrazione dell'intervista te ne rendi conto. Quanto stravolge la mia idea di gioco? Assolutamente zero, la filosofia calcistica è la stessa, bisogna considerare cose diverse, ci sono giocatori che fanno la differenza, che per caratteristiche sono giocatori individualisti che non vanno toccati. Quindi si va a fare in modo che questi calciatori con caratteristiche spiccatamente individualiste rimangano forti, facciano la differenza lo stesso. Il resto della squadra si sta adeguando a certe situazioni cercando di innescare una filosofia di gioco. Ci va il rispetto delle caratteristiche dei giocatori che fanno la differenza. Se io facessi il contrario sarei tacciato di integralismo, forse anche giustamente, perché non metterei i giocatori che fanno la differenza nelle condizioni di farlo".



CUADRADO - "Sono contento di Cuadrado, ha fatto una fetta di stagione da difensore esterno facendo vedere miglioramenti enormi in fase difensiva sia dal punto di vista individuale che tattico. Per necessità di questo periodo è tornato a fare l'esterno più offensivo. L'ha fatto nella maniera giusta e siamo molto felici del rendimento indipendentemente dal ruolo che può fare. Sentirsi dei meriti su un giocatore come lui sarebbe presuntuoso penso, è un giocatore forte. Stop".



KHEDIRA - "Dobbiamo valutare, è un attimino più indietro rispetto a Giorgio, l'intervento è stato fatto dopo, c'è solo da scegliere se portarlo con noi o approfittare di questi due giorni per farlo lavorare a fondo e riportarlo in piena efficienza. Valuteremo con il preparatore anche in base a quello che pensa lo staff su quale decisione andare".



BERNARDESCHI - "Sta piuttosto bene, chiaramente ha avuto un periodo di inattività però ormai sono 3-4 giorni che si sta allenando con il gruppo. Probabilmente non ha i 90 minuti in questo momento ed è senza dubbio nelle condizioni di giocare. Purtroppo per mille vicissitudini all'interno della rosa è stato sballottato da un posto all'altro, con stabilità potrebbe fare di più ma gli va dato atto di essersi messo a disposizione totale della squadra e dell'allenatore per qualsiasi ruolo. Chiaro che senza Douglas è un'alternativa anche per quel ruolo (esterno ndr)".



PARTITE - "In questo momento della serie di partite non ci interessa assolutamente niente. Ci interessa di Ferrara, la sensazione è che arriviamo in crescita dopo un periodo più complicato".



INFORTUNI E DIFFIDE - "Diffidati? Penso di no, penso che valuteremo solo in relazione alla partita di Ferrara, sono tutti calcoli che troppo spesso in passato ho visto saltare per aria, pensiamo a domani senza secondi pensieri. Pjanic sta piuttosto bene, ieri ha svolto un buon allenamento anche se non con il gruppo, però un allenamento piuttosto sostanzioso senza ripercussioni. Gonzalo ha ancora mal di schiena, vediamo oggi se le situazioni migliorano. Sembra più avanti Pjanic in questo momento".



ADATTAMENTO - "E' il passo di una persona che sta facendo il suo lavoro cercando di trarre il meglio. Sono tutte etichette che mettete voi addosso alla gente. Il Sarrismo o Sacchismo che poi sono etichette messe dall'esterno ma che hanno una valenza quasi zero, poi alla fine nel Milan di Sacchi che era un grande collettivo c'erano un paio di giocatori individualisti che poi erano quelli che facevano la differenza".



MESE DECISIVO - "Pensiamo alla partita di Ferrara, sappiamo che è un periodo importante, non può essere un periodo decisivo. Decisive sono le partite di ritorno dell'eliminazione diretta e stop. Per il resto sappiamo che è un periodo importante, la filosofia deve essere quella di attaccare partita dopo partita, senza pensare a un complesso di partite. Noi dobbiamo pensare alla singola partita. La testa deve essere solo ed esclusivamente alla partita di Ferrara, stop, senza altri tipi di pensieri. Il periodo è chiaramente importante ma decisive come ti ho detto sono le partite di ritorno dell'eliminazione diretta e le ultime tre di campionato. Lazio? Sono tutte cose che possono essere importanti sulla carta. Poi ci sono i verdetti del campo. Giocare qualche partita in meno può essere un vantaggio ma bisogna vedere in campo come arrivano le squadre alle singole partite".



SPAL - "Difficile dire cosa è cambiato, è stata fatta solo una partita con Di Biagio. A livello di modulo è cambiato qualcosa, più di qualcosa. C'è stato uno stravolgimento del modulo per una squadra che per anni ha giocato con tre centrali, nell'ultima ha giocato solo con due difensori centrali. E' una partita difficile la Juve lo sa bene perché negli ultimi anni la partita di Ferrara è sempre stata complicata. Non è un campo semplice, si stanno giocando le possibilità di salvezza".



4-3-3 - "Si adatterà alla disponibilità dei giocatori che abbiamo in questo momento. Poi non ci cambia molto, a livello difensivo prima buttavamo dentro a riformare i 4 centrocampisti il trequartista ora un attaccante esterno. Non ci cambia molto in fase difensiva. In fase offensiva ci sono giocatori che per caratteristiche ci danno più ampiezza come Cuadrado, altri più bravi a giocare dentro al campo. A livello difensivo però non ci cambia moltissimo".