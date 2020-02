E quando tutto sembrava essere tranquillo, con il raddoppio firmato Ramsey, ecco il dramma: palla dentro di per Missiroli e Rugani che sgambetta il diretto avversario. L'arbitro non ravvisa il fallo, ma viene telefonato via radio dal Var che consiglia caldamente il penalty. Come, via radio? Sì, proprio così: il monitor e il servizio Var, a Ferrara, oggi non funziona: nei secondi 45 minuti, la gara si sta disputando senza confronto immediato tra la sala VAR e l'arbitro, con le parti che comunicano soltanto via radio. Una situazione surreale, che ha scaldato anche gli animi della panchina.