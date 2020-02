La Juventus sta per entrare in un ciclo di partite intenso e importante per le sorti della stagione, a partire dalla trasferta di Ferrara, sabato contro la Spal. L’edizione odierna de La Nuova Ferrara fa il punto dell’infermeria della squadra di Di Biagio. I grandi assenti saranno Vicari e Dabo, fermi ai box per infortunio muscolare. Dunque, la Spal dovrà rinunciare a due titolari in una partita che, sulla carta, risulta fuori portata. Lavoro differenziato anche per il nuovo acquisto Alberto Cerri. I tre giocatori cercheranno con tutte le forze di recuperare per la partita contro il Parma del primo marzo.