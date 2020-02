Your browser does not support iframes.

La non indimenticabile partita fra Spal e Juventus di ieri pomeriggio resterà nella memoria collettiva soprattutto per quanto avvenuto al minuto 67: l'arbitro La Penna è costretto a valutare il contatto in area fra Rugani e Missiroli senza poter consultare direttamente il VAR, a causa di un guasto tecnico. Sarà poi assegnato rigore (trasformato da Petagna per l'1-2 finale), ma l’episodio ha acceso la fantasia degli appassionati di calcio, che sui social network si sono divertiti a sostituire l'immagine di errore che compariva sul monitor dell'arbitro con altre decisamente più… originali! Ecco una breve carrellata dei più divertenti comparsi su Twitter e Instagram in queste ore.