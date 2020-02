La Juventus affronta domani la Spal per l'ultima partita di campionato prima del ritorno in Champions, mercoledì contro il Lione. Ecco quindi i convocati scelti da Maurizio Sarri per la trasferta di Ferrara. Out Higuain e Pjanic, c'è invece Cristiano Ronaldo, così come ci sono anche quattro aggiunte dalla rosa dell'Under 23.



I convocati

1. Szczesny

2. De Sciglio

3. Chiellini

4. De Ligt

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

35. Olivieri

41. Coccolo

42. Wesley

43. Peeters

77. Buffon