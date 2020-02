L'allenatore della Spal Gigi Di Biagio ha diramato la lista dei convocati per la partita di oggi dei bianazzurri contro la Juventus in programma alle 18 al Paolo Mazza di Ferrara.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Berisha, Letica, Thiam;

DIFENSORI: Bonifazi, Cionek, Felipe, Tomovic, Vicari, Zukanovic;

CENTROCAMPISTI: Castro, Dabo, Fares, Missiroli, Murgia, Reca, Sala, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti;

ATTACCANTI: Di Francesco, Floccari, Petagna.



La Spal viene da quattro sconfitte consecutive e vuole cambiare marcia contro i primi in classifica. All'andata all'Allianz Stadium è finita 2-0 per i bianconeri con gol di Pjanic e Cristiano Ronaldo