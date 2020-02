Spal-Juve, segui le zone d'azione dei giocatori bianconeri: tutti i dati in diretta. ​Calcio d'inizio dalle 18.



La Juventus ha vinto tre delle cinque sfide negli anni 2000 contro la SPAL in Serie A (1N, 1P), compresa quella più recente (2-0 a settembre), tenendo la porta inviolata in tre di queste gare. La SPAL è imbattuta in casa nel XXI secolo contro la Juventus in Serie A, grazie a un pareggio (0-0 nel marzo 2018) e un successo (2-1 nell’aprile 2019). L'ultima squadra a battere un'avversaria con almeno 41 punti in più in classifica in Serie A è stata proprio la SPAL contro la Juventus, nello scorso aprile: da allora quattro successi della squadra più avanti in classifica (2 Napoli, 1 Juventus, 1 Inter). Tutte le ultime cinque sfide tra prima e ultima in classifica all’inizio di una giornata di Serie A si sono concluse con il successo della capolista - l’ultima sconfitta della squadra al comando contro il fanalino di coda è stata proprio della Juventus, nel maggio 2016 contro il Verona, con i bianconeri però già campioni d’Italia.