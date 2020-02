Your browser does not support iframes.

Ci siamo. La Juve scende in campo a Ferrara: alle 18 - calcio d'inizio - prenderà il via la partita numero 25 del campionato di Serie A, per tre punti che sono decisamente pesanti. Sia da una parte, sia dall'altra. E allora, tutto pronto e tutti pronti. Anche Cristiano Ronaldo, pronto a rientrare dopo l'ultima gara saltata; anche Giorgio Chiellini, oggi titolare come non accadeva da fine agosto. Le FOTO e i VIDEO del pre partita sono tutte nella nostra gallery dedicata: scorri i nostri contenuti.