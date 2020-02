Testa coda nella 25esima di Serie A tra la capolista Juventus e la Spal, ultima in classifica. La squadra di Sarri ha disposizione un solo risultato visto che Lazio e Inter – rispettivamente a 1 e 3 punti di distanza - sono con il fiato sul collo. Gli esperti non danno scampo ai padroni di casa, reduci da ben 4 sconfitte consecutive: vincere con la Juventus sembra una missione impossibile e infatti l’impresa degli emiliani è a ben 8 volte la posta, contro il rasoterra 1.38 dei bianconeri e con il pareggio dato a 5.00. Sicuri della vittoria juventina anche gli scommettitori, il 98% ha scelto il segno 2 nel match. Dopo il riposo concordato con il Brescia, Ronaldo torna titolare dal primo minuto e la sua rete è la più scontata, a 1.70. La Lazio invece non vuole fermarsi e vuole continuare a coltivare il sogno scudetto. I biancocelesti sono in serie positiva da 19 gare ma vanno a Genova contro i grifoni che, anche se terzultimi, dall’arrivo di Davide Nicola sono risaliti in classifica grazie a due pareggi e due vittorie negli ultimi 4 incontri. Trasferta delicata dunque, ma i bookmaker assegnano la vittoria alla squadra di Inzaghi, a 1.70, l’affermazione del Genoa vale 5.00, il pareggio è a 3.75. L’88% degli scommettitori punta su un altro successo dei capitolini. Tra i numeri della Lazio di Inzaghi, da evidenziare quelli della difesa, la migliore del campionato con appena 21 reti incassate. Il gol dei rossoblù si gioca a 1.40 e il principale indiziato a finire sul tabellino dei marcatori nel Genoa è Sanabria, a 3.50. Anche l’Inter dovrà vedersela con una squadra invischiata nella lotta salvezza, i nerazzurri ospitano infatti la Sampdoria nel posticipo che chiude la 25 esima. I nerazzurri non possono perdere altro terreno dalla vetta e i bookmaker non hanno dubbi sul loro ritorno alla vittoria dopo il ko con la Lazio: il successo degli uomini di Conte vale solo 1.33, si sale a quota 10.00 per il blitz dei blucerchiati a San Siro, difficile anche il pareggio, a 5.00. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sull’Inter.