Un po' di nomi nuovi nell'elenco dei convocati della Juventus. Tra questi c'è anche Daouda Peeters, che si accomoderà per la prima volta in panchina con la prima squadra bianconera. Il giocatore è arrivato dalla Sampdoria: si tratta di un mediano forte fisicamente, bravo a ringhiare e meno a impostare.



CHI E' - Dovesse esordire, sarebbe il primo belga a vestire la maglia della Juventus in maniera ufficiale. Finora, Daouda ha accumulato 19 presenze tra campionato di Serie C e Coppa Italia. Staremo a vedere se e quando ci sarà l'occasione di fare la storia.