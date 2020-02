La Juve torna a vincere in trasferta.Anche nella qualità del gioco. E allora, grazie ai gol di Ronaldo - 11esima di fila in rete, è record - e all'inserimento vincente di Ramsey, Sarri può festeggiare e soprattutto tornare a premere sull'acceleratore con costanza. Mercoledì torna la Champions: a Lione c'è un bel carico di responsabilità da smaltire. Ecco leTiri tranquilli e tranquilla è stata la partita. Sul rigore è un cinquanta e cinquata doloroso: e non è certo specialità di Tek.La catena di destra, per quanto straripante, è ancora un poderoso work in progress. Danilo non si limita al compitino, ma è certamente limitato dalle costanti preoccupazioni del ruolo.Il fallo che causa il rigore riapre tutto, specialmente vecchie ferite e sempreverdi credenze. E' un giocatore da Juve?Cinquanta minuti di agonismo, voglia, tenacia. Però c'è anche da fare i conti con le difficoltà - oggettive, ma naturali - di chi è stato investito del ruolo di salvatore senza concessione di pazienza.Il vero lavoro è gestire Rugani.Inizio straripante, di un ordine raramente ripetuto. Scompare col passar del tempo: ma c'era da stringere i pugni, serrare le fila.Mamma mia, che fatica nei primi minuti. Non apriva il gioco, né si buttava dentro. Nella ripresa, piano ribaltato: accompagna l'azione, viene a prendersi palla, segna con uno scavetto dolcissimo. Prove generali di giocatore importante.Parte a destra, finisce a sinistra. Nascosto, piuttosto.Due tocchi. Velocità di pensiero e palla costantemente in verticale. Regista totalmente funzionale a questa squadra.Va bene: i mezzi tecnici son quelli, ma è per questo che Blaise lavora il doppio e corre il triplo. A sinistra è un conto aperto negli uno contro uno: e non ne perde mezzo.A tenere botta. Di sostanza.Sarri si arrabbia perché Juan dovrebbe ricordare due cose: in fase di non possesso è il quarto di centrocampo, e poi a rimorchio c'è sempre una possibilità. Tutto il resto? Semplicemente perfetto. Perché Cuadrado corre e ripiega, ma soprattutto dà nuovo peso offensivo a questa Juve. Cambiandole i connotati e aumentando le possibilità. Fondamentale.Finché ne ha, ne dà. Di botte e di invenzioni. Confermando quanto ormai si celebra in queste settimane: il gioco passa da lui, dalla sua capacità di creare l'ultimo passaggio. Quello giusto.Che quasi ci scappa pure il gol su punizione, totale rarità da quando veste il bianconero. CR7, c'è davvero qualcosa da aggiungere? Altro gol (11esima partita di fila, è record), altra prestazione incredibile, altra acqua portata al mulino della sua squadra.Non c'è un blackout, la squadra reagisce bene e soprattutto crea. Crisi superata? Aspettiamo la Champions. Di sicuro, si son viste belle e pragmatiche dinamiche.Berisha 6; Cionek 6, Bonifazi 5.5, Zukanovic 5, Reca 6; Missiroli 6.5, Valdifiori 6, Castro 6; Valoti 5.5, Strefezza 6; Petagna 6.5. All. Di Biagio 6.5