Il terzino della Spal Lorenzo Dickmann ha commentato nel postpartita di Rai Sport la vittoria ottenuta stasera nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, chiusa grazie al gol del 2-0 segnato proprio da lui: "Siamo contenti di esserci qualificati, non era facile ma ci siamo fatti trovare pronti e siamo soddisfatti di questo. I quarti di finale con la Juventus? Sarà un’altra grande partita contro una grandissima squadra. Quello che proviamo in settimana, cerchiamo di portarlo in campo e stasera ci siamo riusciti."