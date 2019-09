Dopo la sconfitta contro il Lecce di ieri sera, il patron della Spal Simone Colombarini vuole voltare pagina e pensa già alla gara di sabato contro la Juventus: "Non dobbiamo pensare di partire sconfitti, dobbiamo sempre cercare di conqustare punti. Sarà una gara difficile, ma se giochiamo come sappiamo possiamo metterli in difficoltà" ha riportato Lospallino.com.