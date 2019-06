Pedro Porro non potrà partecipare all’Europeo Under 21 a causa di un infortunio al muscolo psoas. Un duro colpo per il terzino spagnolo del Girona, un classe ’99 che ha già attirato lo sguardo di diversi club europei. Tra questi la Juventus, che nelle scorse settimane ha sondato il terreno con l’agente Frank Trimboli per capire la fattibilità dell’operazione. Su Porro si sta muovendo con insistenza anche il Valencia. In vista di una finestra di mercato che lo vedrà protagonista, per il gioiellino della Spagna Under 21 arriva una brutta notizia: niente Europeo per lui.