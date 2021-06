Non sarà ai prossimi Europei. Sergio Busquets ha lasciato il ritiro della squadra di Luis Enrique: è risultato positivo al Covid-19. Per la nazionale iberica sono ovviamente scattati i controlli - anche lo juventino Morata è stato convocato dal tecnico catalano per il torneo continentale - e solo i prossimi giorni ci diranno quanto possa essere seria la situazione in casa Spagna. Busquets è risultato positivo in seguito all'ultimo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo squadra delle Furie Rosse.