Alvaroporta laal. L'attaccante della, con il numero 7 sulla schiena, ha segnato all'86' il gol che ha consentito alla squadra didi battere lae di qualificarsi alla competizione internazionale: sul filo del fuorigioco, il centravanti è stato freddissimo nell'insaccare in rete un pallone respinto da Olsen dopo un violento tiro da fuori area. Una grande gioia per lui, che in un primo momento ha contenuto la sua esultanza proprio per il timore di un possibile off-side, per poi lasciarsi andare in tutta la sua felicità circondato dall'abbraccio dei compagni.Partito dalla panchina, Morata si è visto concedere dal tecnico circa mezz'ora di gioco, in cui si è rivelato decisivo con una rete preziosissima per la sua Nazionale (e per il suo morale), che per qualificarsi al Mondiale avrebbe anche potuto accontentarsi di un pareggio. E invece la vittoria è arrivata, proprio grazie al 29enne bianconero tanto criticato per le sue prestazioni agli Europei, nonchè protagonista di un inizio di stagione poco convincente con la Juventus.Serata amara, invece, per la Svezia di(in campo per 64 minuti, in cui non è stato in grado di incidere), che dovrà ora giocarsi la partecipazione a Qatar 2022 ai play-off proprio come il Portogallo di Cristiano Ronaldo, sconfitto per 2 a 1 dalla Serbia di Dusan Vlahovic.