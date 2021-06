Finisce 0-0 la gara tra Spagna e Svezia con Alvaro Morata in campo per poco più di un'ora, prima di uscire al 66' per lasciare il posto a Sarabia. Proprio lo juventino sul finale del primo tempo ha sfiorato il gol del vantaggio calciando troppo angolato nonostante fosse indisturbato dentro l'area: l'attaccante ha sprecato una chance importantissima prendendosi i fischi dei tifosi. E così, sullo 0-0, cala il sipario su Spagna-Svezia.