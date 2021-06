I tifosi della Spagna stanno criticando le prestazioni di Alvaro Morata all'Europeo e non gli hanno perdonato un'occasione sbagliata da solo davanti al portiere nello 0-0 contro la Svezia. Dopo le parole di Luis Enrique che gli ha fatto i complimenti per l'atteggiamento in campo, in difesa del compagno arriva anche Pablo Sarabia: "Proviamo tutti ad attaccare e difendere, per questo le responsabilità dobbiamo dividerle tra tutti quanti. Morata ha fatto grandi sacrifici in fase difensiva e per questo va ammirato. Lo conosco bene, le statistiche dicono che è uno dei migliori attaccanti in Europa e i gol che fa lo dimostrano. E' forte, ha grande voglia di segnare nella prossima partita".