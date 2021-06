Domani sera la Spagna affronterà la Polonia nella fase a gironi degli Europei, e il c.t. Luis Enrique ha rivelato in conferenza stampa che Alvaro Morata sarà ancora al centro dell'attacco iberico nonostante le critiche copiose.

Queste le parole a tal proposito del centravanti della Juventus: "Di nuovo titolare? Lo apprezzo e darò tutto quello che ho. Chi mi conosce sa cosa significhi per me essere in nazionale. Quel che dico è: sosteneteci, dobbiamo vincere. Se mi fischiano non succede nulla, ci sono cose che a volte non si comprendono. Io sono il primo a fare autocritica e quando sbaglio non prendo sonno. La cosa buona è che ho un'altra opportunità e ne avrò sicuramente altre. Sono più motivato che mai".