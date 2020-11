La Juventus ha deciso di puntare forte su Morata e i fatti le stanno dando ragione. L'attaccante spagnolo non si ferma più ed è il vero e proprio trascinatore dei bianconeri. Con l'assenza di Cristiano Ronaldo ha portato la squadra sulle spalle e sorretto un reparto che l'anno scorso è mancato in più occasioni. Anche stasera, l'attaccante ha dimostrato di essere in stato di grazia servendo a Canales l'assist per la rete del momentaneo vantaggio della Spagna sull'Olanda al diciannovesimo minuto di gioco.