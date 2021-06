Esplosione di gioia. Non c'è altro modo per definire quanto successo al gol della Spagna contro la Polonia firmato da Alvaro Morata. Gioia del calciatore, in prima persona, bersagliato dai suoi tifosi negli ultimi tempi. A cui si è sommata la felicità del ct Luis Enrique e di tutta la squadra, cosciente del momento di difficoltà dell'attaccante. I dati, però, dimostrano quanto Morata sia micidiale agli Europei, come riporta Opta: "4 - Álvaro Morata ha segnato quattro degli ultimi cinque gol della Spagna agli Europei - solo Fernando Torres (cinque) ha realizzato più reti con le Furie Rosse nella competizione. Decisivo."