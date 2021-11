L'attaccante dellaAlvaroha parlato al termine della partita tra, decisa proprio da un suo gol all'86' che ha consentito alla Nazionale iberica di qualificarsi al. "Questa è una grande notizia per noi. La strada da percorrere è lunga ma ogni volta che ci sono delle convocazioni c'è più tensione, più emozione", le sue dichiarazioni. "Non si deve festeggiare più del necessario. La Spagna deve essere in tutti i Mondiali. Ogni partita è difficile: tutte queste squadre sono molto ben organizzate. Non esiste una gara facile e siamo molto contenti. Avevo bisogno di qualificarmi e vincere. Siamo un grande gruppo e meritiamo di essere al Mondiale. Sicuramente ci sarà una grande squadra che potrebbe vincere il Mondiale e sarà esclusa. È difficile andare a giocare nei posti dove siamo andati a giocare. Siamo felici perché ci saremo. Devi lavorare sodo al club per avere questa opportunità. Abbiamo sofferto tutti insieme. Quando questo accade è molto difficile per noi perdere".