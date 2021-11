Una dedica davvero speciale quella di Alvarodopo il gol contro lache ha permesso alladi qualificarsi al Mondiale 2022. L'attaccante dellaha esultato per la rete all'86' mostrando ai tifosi una stella, un dono ricevuto da, bambino malato terminale di cancro che ha conosciuto in albergo. "È stato un incontro molto emotivo e ci tenevo a dedicargli il gol" ha raccontato il giocatore nel post partita. "Mi ha dato questa stella e mi ha detto che avrei segnato. Ho provato a metterla nei parastinchi ma usciva da tutte le parti, così l'ho affidata al dottore. E quando ho segnato sono andato a prenderla. Non voglio dire altro su di lui, è una cosa bella e personale che tengo per me, sono solo contento perché penso di avergli fatto passare un buon momento stasera. Se lo merita".