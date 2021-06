Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Svezia, il ct della Spagna Luis Enrique ha parlato anche dell'assenza di Dejan Kulusevski out per Covid: "Il fatto che non ci sarà il giocatore della Juve sarà un aspetto delicato della partita. Noi giocheremo come sempre, la Svezia lo fa in maniera diretta e con giocatori di qualità". Poi, un messaggio per Eriksen: "Mando un abbraccio a lui alla famiglia alla Federazione danese e a tutti i compagni di nazionale da parte mia e di tutta la Spagna".