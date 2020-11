Luis Enrique, in conferenza stampa, ha parlato di Morata: "Non sono tanto i gol ad avermi convinto, ma la fiducia che sta trovando con la sua nuova squadra. Anche questo è importante. E Asensio? Marco è un giocatore che mi piace tanto, l'abbiamo chiamato il 99,9% delle volte e stavolta non era previsto. Quando verrà, lavoreremo con lui sapendo che è un ragazzo che ci porta tanto, dal quale sappiamo che può portarci al massimo livello. Il calcio è così, tutte le squadre e tutti i giocatori lavorano per far bene. Mancano i gol? Non trasformiamolo in un dibattito, non serve".