Non solo Italia. Questa sera la Spagna scende in campo contro la Georgia con l'imperativo di vincere e non complicare il percorso verso i Mondiali di Qatar 2022. Per l'occasione, Luis Enrique ha deciso di lasciare in panchina lo juventino Alvaro Morata.LE FORMAZIONI UFFICIALISpagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; Soler, Rodri, Llorente; Sarabia, Ruiz, Ferran Torres.Georgia (4-2-3-1): Loria; Chabradze, Kashia, Giorrbelidze, Azarov; Aburjania, Kankava; Zaria, Lochoshvili, Mamuchashvili, Lobohanidze.