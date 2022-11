Niente allenamento con laper Alvaro, a pochi giorni dal debutto alcontro la Costa Rica. Secondo quanto riportato da Marca, l'exnon è assolutamente a rischio per la competizione in quanto il motivo dello stop è legato "solo" a un problema intestinale. L'attaccante non è sceso in campo per l'amichevole contro la Giordania e ieri ha lavorato solo parzialmente con il gruppo di Luis Enrique, ma le sue condizioni stanno migliorando. Difficilmente, comunque, partirà dal primo minuto nella gara di esordio.