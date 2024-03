Deanha lasciato il suo segno nell'ambiente calcistico spagnolo con una prestazione di spicco durante la partita contro il Belgio, valida per la qualificazione a Euro 2025, giocando per la prima volta per l'intera durata della partita con la maglia della Spagna Under 21. Il difensore centrale, attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà della Juventus, ha dimostrato la sua qualità e la sua determinazione sul campo.Dopo aver esordito con la nazionale cinque giorni fa, entrando nel secondo tempo contro la Slovacchia, Huijsen ha confermato la fiducia del tecnico giocando un ruolo chiave nella vittoria per 1-0 contro il Belgio. Questo risultato ha permesso alla Spagna di consolidare la sua posizione al vertice del Gruppo B nelle qualificazioni per Euro 2025.