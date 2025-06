Come è andato il debutto di Pierre Kalulu con la Francia

una giornata che prometteva di essere perfetta in ogni suo aspetto. Dopo aver spento le candeline con il numero 25, Pierre Kalulu ha ricevuto in regalo prima il riscatto, e quindi l’attestato di piena stima della; poi la notizia della titolarità al debutto con la nazionale maggiore dei galletti, inLa serata, però,. Per launa prima parte di match da incubo: partita a senso unico e tanti goal, con uno spunto d'orgoglio francese solo nel finale. Per la squadra diqualche fiammata, per laun incendio che ha bruciato la Francia fin nelle fondamenta, fin nell’orgoglio. Orgoglio scosso che poi ha portato i transalpini a sfiorare la clamorosa rimonta.

Come è andata la partita di Kalulu

I numeri della partita di Kalulu

Minuti: 63’

Intercetti: 3

Duelli a terra: 1 (0)

Duelli aerei: 1 (1)

Palle perse: 9

Passaggi: 26/31 (84%)

Nel complesso, nella partita dinon ci sono errori grossolani da sottolineare. La prestazione, però, è insufficiente, come per tutto il reparto arretrato della Francia. Non potrebbe essere altrimenti dopo una sconfitta così sonora. Dal suo lato,ha fatto il brutto e cattivo tempo, senza che il difensore della Juventus – schierato come terzino destro -, riuscisse mai davvero a recintare le praterie lungo le quali l’ala basca ha fatto un po’ come gli è parso. Anche in fase offensiva, Kalulu non è riuscito a lasciare il segno: un paio di palloni messi in mezzo e non intercettati dai compagni, poi poco altro.La rabbia dei tifosi francesi si è scatenata sui social. Nel mirino, oltre a, è finita tutta la retroguardia transalpina,compreso. Tante le critiche e le ironie per un debutto che non potrà dimenticare, in negativo. Come dicevamo, però, è stato un reparto – una squadra intera -, a crollare questa sera. Una prestazione insufficiente per, ma certo non il peggiore in una serata da incubo per la Francia.