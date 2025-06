Spagna-Francia, dove vederla in tv e streaming

Spagna-Francia in tv: ecco i canali

Spagna-Francia in streaming: tutte le opzioni

La semifinale di Nations League 2024/25 tra Spagna e Francia si gioca giovedì 5 giugno 2025 alle ore 21:00 presso la MHPArena di Stoccarda. Un match attesissimo che deciderà chi sfiderà il Portogallo in finale. Ma dove vedere Spagna-Francia in diretta tv e streaming?La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Per chi cerca un'alternativa in chiaro, il match sarà disponibile anche su Cielo, al canale 28 del Digitale Terrestre.

Sky Go, per gli abbonati Sky;

NOW, tramite il pacchetto "Pass Sport";

Sito Cielo, per seguire gratuitamente la partita da smartphone, tablet o PC.

Per lo streaming esistono tre soluzioni: