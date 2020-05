, presidente della Liga, ha presentato un piano per la ripartenza del massimo campionato spagnolo, prevista il prossimo 12 giugno: partite ogni 72 ore, voli charter per le squadre, che viaggerebbero nello stesso giorno. La Liga inoltre fornirebbe un contributo economico. Oggi intanto riparte la Bundesliga : la Germania è il primo Paese che prova a ripartire nonostante la pandemia coronavirus non sia stata ancora eliminata. Mascherine e sicurezza massima, si riparte oggi dalla 26a giornata. Tutti gli occhi puntati compresi quelli della Juve, che seguirà da vicino i talenti nel mirino.