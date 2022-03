70 minuti senza squilli - ma con lo speciale riconoscimento della fascia da capitano al braccio - per Alvaro Morata nella sfida internazionale tra Spagna e Albania. Partito titolare, l'attaccante classe 1992 della Juve è rimasto in campo per oltre un'ora, ma la gara si è sbloccata e "accesa" proprio dopo la sua uscita: al 75', infatti, Ferran Torres ha portato in vantaggio le Furie rosse, raggiunte pochi minuti dopo dal gol del pari di Uzuni. A decidere la sfida è stato Dani Olmo al 91'.